Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от боя Махачева и Волкановски

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) считает, что если Ислам Махачев (23-1) повалит Алекса Волкановски (25-1), австралиец ничего не сможет сделать.

«Если Ислам сократит дистанцию и проведет тейкдаун, ничего не поделаешь. Но у Волкановски отличная защита от тейкдаунов и сильные руки. Если он сможет двигаться и держать дистанцию, то сможет удивить Ислама. Вопрос в том, кто лучше реализует план на бой», — сказал Оливейра в подкасте Super Lutas.

Махачев подерется с Волкановски на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.