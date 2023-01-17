Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:54

Даниэль Кормье: «Нганну не убегал от Джонса. Это чушь»

Кормье не верит, что Нганну избегал боя с Джонсом
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает разговоры о том, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) избегал боя с экс-чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1) полной чушью.

«Как иронично, что Джон Джонс борется за вакантный титул. Ребята, только вспомните, через что прошел я, когда выиграл вакантный пояс [в полутяжелом весе на UFC 187], — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Мой тебе совет, Джон, не обращай внимания на фанатов. Люди безжалостны.

Франсис ушел, и выглядит так, будто он избегал Джонса. Это чушь. Франсис готов был драться с Джоном Джонсом в любой день недели. Давайте об этом не забывать. Фанаты любят выдвигать разные теории, и если Джонс выиграет Сирила Гана, будут говорить: «Можно ли считать его легитимным чемпионом, если он не побил Нганну?» Хотя и победа над Ганом ему не гарантирована, потому что он очень хорош».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации. Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Даниэль Кормье
Джон Джонс
Франсис Нганну
UFC
ММА
0
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
«Коммерсант» узнал о рекомендации для чиновников и депутатов отдыхать в РФ
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Врач назвала правила измерения артериального давления
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тони Белью: «Нганну не выживет на боксерском ринге»

Тренер Нганну: «Мы сели в машину и Франсис сказал: «Если я подпишу эту сделку, я продамся»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости