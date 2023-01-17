Даниэль Кормье: «Нганну не убегал от Джонса. Это чушь»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает разговоры о том, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) избегал боя с экс-чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1) полной чушью.

«Как иронично, что Джон Джонс борется за вакантный титул. Ребята, только вспомните, через что прошел я, когда выиграл вакантный пояс [в полутяжелом весе на UFC 187], — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Мой тебе совет, Джон, не обращай внимания на фанатов. Люди безжалостны.

Франсис ушел, и выглядит так, будто он избегал Джонса. Это чушь. Франсис готов был драться с Джоном Джонсом в любой день недели. Давайте об этом не забывать. Фанаты любят выдвигать разные теории, и если Джонс выиграет Сирила Гана, будут говорить: «Можно ли считать его легитимным чемпионом, если он не побил Нганну?» Хотя и победа над Ганом ему не гарантирована, потому что он очень хорош».

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации. Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.