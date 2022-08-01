Шлеменко ответил Василевскому: «Он сам дрался в RCC, а теперь обвиняет их в левых боях»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко ответил на критику со стороны Вячеслава Василевского. Ранее Василевский назвал ближайшего соперника Шлеменко — серба Александра Илича мешком, а также заявил, что Шлеменко выбирает себе легкие пути.

«RCC мне предложили Жакаре, я согласился, — сказал Шлеменко «СЭ». — Но потом Жакаре — по каким-то своим причинам — не принял бой. Мне предложили Илича, и я согласился. В этом плане организаторам со мной очень просто. А Слава Василевский — такой смешной, реально. Мне, наверное, стоило ему хотя бы раз проиграть, чтобы его так не распирало, когда он слышит мою фамилию (ранее между Шлеменко и Василевским прошло два боя, Шлеменко выиграл в обоих. — Прим. «СЭ»).

Хочу сказать, что он сам дрался на RCC, а теперь обвиняет их, что они устраивают левые бои. Организаторам в следующий раз надо быть повнимательнее, когда они захотят пригласить Славу к себе на бой. Раз он говорит, что они привозят к себе мешки. Вот и не будут привозить мешки, значит, Слава у них драться не будет".

Бой между Шлеменко и Иличем пройдет 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге.