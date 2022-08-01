Шлеменко ответил на вопрос, кто сильнее — Волков или Павлович

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) заявил, что и у Александра Волкова (35-10), и у Сергея Павловича (16-1) есть свои изюминки и определить, кто из них лучше, — сложная задача. Об этом Шлеменко сказал в интервью «СЭ».

— Провокационный вопрос: кто сейчас лучший тяжеловес России — Александр Волков или Сергей Павлович?

— Слушай, я не знаю. Во-первых, это может определить только их бой. И то бой не всегда может определить точно, кто лучше. Он может показать, кто лучше в данный момент. И то смотря, как этот бой пройдет. Если один финиширует другого, то больше шансов узнать. Если это решат судьи, то это судьи решили в этот момент. Поэтому мне сложно сказать. На самом деле я считаю, что для Сергея Александр Волков более неудобный, чем Льюис. Тот же Льюис, наоборот, для него, как показал этот бой, более удобен, а для Александра, наоборот, Льюис становится таким непреодолимым. Плюс еще, знаешь, у наших бойцов тоже есть большая такая тема, как правильно... Не то чтобы тема... Ну, то есть мы друг друга все-таки все равно знаем.

— Они-то вообще вместе тренируются.

— Да, они вместе тренируются. Скорее всего, драться друг с другом они не будут. Поэтому мы, наверное, не узнаем. Я скажу так: если бой не продлится дольше одного раунда, то лучшим я считаю Сергея. Если бой зайдет дальше первого раунда, то здесь однозначно Саня лучше. Вот и все. У каждого своя изюминка. Саня первый дрался с Льюисом. То есть он искренне, наверное, помог Сереге подготовиться, учел ошибки своего боя. И что мы видим? Видим ту же победу. Я думаю, если бы они вместе не тренировались, если бы не было помощи Волкова, то и не было бы этой победы.

Павлович победил Деррика Льюиса (26-10) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.