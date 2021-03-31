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Диас встретится с Эдвардсом в историческом бою на UFC 262

08:57

Нейт Диас возвращается. Уроженец Стоктона сразится с британским полусредневесом Леоном Эдвардсом в со-главном событии UFC 262, который состоится в ночь на 16 мая в Хьюстоне, сообщает издание ESPN MMA.

Это будет историческое событие для UFC, так как впервые бойцы проведут пять раундов не в титульном или главном бою.

Главным событием UFC 262 станет поединок за вакантный титул в легком весе, который будет разыгран между Майклом Чэндлером и Чарльзом Оливейрой.

Свой последний бой Диас (20-12) провел на UFC 244 в ноябре 2019 года в Нью-Йорке, где он уступил Хорхе Масвидалю техническим нокаутом в связи с тем, что доктор не позволил ему продолжить поединок. На кону стоял пояс BMF («самого опасного засранца»).

Что касается Леона Эдвардса (18-3), то уроженец Бирмингема в марте встретился с Белалом Мухаммедом. Бой признали несостоявшимся после того, как во втором раунде Эдвардс случайно ткнул в глаз соперника.

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