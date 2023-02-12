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Волк Хан: «Махачеву стоит подумать над боем за титул чемпиона в полусреднем весе. Я бы на его месте рискнул»

Алина Савинова
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Экс-боец ММА Магомедхан «Волк Хан» Гамзатханов прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски.

«Я ждал очень серьезный бой, и он оправдал все мои надежды. Это был поединок двух высокопрофессиональных бойцов-универсалов, которые практически до последней секунды сохраняли интригу. Можно было ожидать любого исхода этой встречи как в одну, так и в другую сторону. 

Я думаю, сейчас Исламу не стоит торопиться. Нужно провести еще пару боев, утвердиться окончательно в качестве чемпиона легкого веса, а потом подумать над боем за титул чемпиона в полусреднем. Я бы на его месте рискнул. Думаю, и Ислам рискнет, потому что он в большей степени склонен к риску, чем Хабиб Нурмагомедов», — цитирует Гамзатханова Metaratings.ru.

12 февраля Махачев победил Волкановски в главном поединке турнира UFC 284 и защитил чемпионский пояс в легком весе. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

 

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/volk-khan-na-meste-makhacheva-ya-by-risknul-i-poproboval-vzyat-poyas-v-polusrednem-vese-227262/
Ислам Махачев
ММА
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