Тренер Петра Яна: «Судьи отработали неадекватно. Стерлинг не имеет права называться чемпионом»

Тренер Петра Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов прокомментировал поражение российского бойца в поединке против Алджамейна Стерлинга на UFC 273.

«Честно говоря, нечего сказать. Расстроен. Однозначно, Петр забрал первый раунд. Судьи отработали неадекватно. Да, Стерлинг взял второй и третий раунд, контролировал, но также и Петр контролировал каждый эпизод в первом отрезке, доминировал, давил и выигрывал позиционно», — сказал Нурмаганбетов.

Нурмаганбетов также высказался о работе одного из боковых судей.

«Посмотрите, один из судей в этом году работал первый раз. Как можно посадить такого специалиста судить чемпионский бой? Я не знаю ответа на этот вопрос. Стерлинг не имеет права называться чемпионом», — сказал тренер клуба «Архангел Михаил».

Речь идет об Элисео Родригесе, который дебютировал в качестве судьи в 2011 году, работал на шоу от Bellator, WSOF и PFL. С 2015 по 2021 год он не судил, а в прошлом году отработал суммарно только на 15 поединках на трех турнирах. Например, двое других судей, Сэл Д'Амато и Крис Ли, только в 2022 году обслужили 51 поединок, а в 2021 году — 180.

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.