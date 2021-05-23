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Эдуард Вартанян: «Я равнялся на Олега Тактарова»

01:40
Эдуард Вартанян. Фото Instagram
Эдуард Вартанян. Фото Instagram

Российский боец легкого и полусреднего дивизионов Эдуард Вартянян рассказал забавную историю о том, как в 2012 году он выступил на турнире, организованном ветераном UFC Олегом Тактаровым.

«Я помню первый свой турнир — «Охотники за головами», который был в октябре 2012 года, где проводил [турнир] Олег Тактаров. И он еще тогда мне говорит: «Эдуард, нас смотрит Дана Уайт». И он это на полном серьезе... Мы там у губернатора были, получается. Мэра Вологды», — сказал Вартанян после победы на турнире OPEN FC 4.

«Я равнялся на Олега Тактарова. Я узнал о нем и Федоре Емельяненко, когда начал заниматься боевым самбо в 2008-м. Это были такие примеры — мастодонты».

Турнир OPEN FC 4 проходил в Москве 22 мая. В главном событии вечера Эдуард Вартанян победил бразильца Мишеля Силву судейским решением.

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