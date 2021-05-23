Боец UFC Царукян: «Должен был драться с Кевином Ли, но он отказался»

Легковес UFC Арман Царукян рассказал, что у него должен был состояться поединок с бывшим претендентом на временный пояс в легком весе Кевином Ли.

«Руководство UFC постоянно предлагают бойцов из топ-15, просто эти бойцы не соглашаются. Я должен был драться с Кевином Ли — руководство поставило с ним драться, но Кевин Ли отказался и перешел в 77 кг. Руководство заинтересовано, чтобы мы дрались. Просто соперники и их менеджеры соскакивают от нас», — сообщил Царукян «СЭ» на турнире OPEN FC 4 в Москве.

Последний бой Царукян провел в начале года в Абу-Даби, где на UFC 257 он победил американца Мэтта Фреволу единогласным решением судей. На счету 24-летнего Армана 16 побед и 2 поражения.

(Ислам Бабаджанов)