Исмагулов единогласным решением судей победил Алвеса на UFC Vegas 27
01:12
Российский боец Дамир Исмагулов на турнире UFC Vegas 27 одержал победу над бразильцем Рафаэлем Алвесом.
Исмагулов победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
На счету 30-летнего Исмагулова 22 победы и одно поражение. У 30-летнего Алвеса 19 побед и 9 поражений.
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