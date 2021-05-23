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Исмагулов единогласным решением судей победил Алвеса на UFC Vegas 27

01:12

Российский боец Дамир Исмагулов на турнире UFC Vegas 27 одержал победу над бразильцем Рафаэлем Алвесом.

Исмагулов победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету 30-летнего Исмагулова 22 победы и одно поражение. У 30-летнего Алвеса 19 побед и 9 поражений.

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