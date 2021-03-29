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Эдуард Вартанян проведет следующий бой 22 мая в Москве

21:38

Российский боец ММА Эдуард Вартанян проведет следующий бой в Москве 22 мая, сообщил 29 марта в Instagram сам спортсмен. Соперник пока не назван.

Публикация от Eduard «LionHeart» Vartanyan (@eduard_vartanyan)

«Друзья, свой следующий бой я проведу 22 мая в Москве в организации OpenFC, — написал Вартанян. —  Меня многие спрашивают, когда уже бой, вот теперь вы знаете дату и место. Я хочу быть активным и продолжать выступать, поэтому мы быстро нашли общий язык с руководством организации и заключили взаимовыгодное соглашение. Я собираюсь подойти в хорошей форме и показать зрелищное выступление. Соперник скоро будет анонсирован. Заранее спасибо за поддержку».

29-летний Вартанян одержал 21 победу в ММА при четырех поражениях.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNArNwoL2ST/

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