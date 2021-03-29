Даниэль Кормье: «Понял, как обескуражен Миочич, когда услышал его разговор с тренерами после 1-го раунда»

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье поделился впечатлениями от победы Франсиса Нганну над Стипе Миочичем.

«Я понял, насколько Стипе обескуражен, когда услышал его разговор с тренерами после первого раунда. Они попросили его добавить в активности, сказали, что нужно делать больше, и он ответил: «Я знаю». Вот это короткое «я знаю» сразу сказало мне, что Стипе очень расстроен, потому что понимает, какая сложная задача перед ним. Его перевели, его собственный проход не прошел, разбили в стойке... Я думаю, он проиграл не из-за разницы в весе или чего-то еще, а потому что так и не разгадал, кто перед ним и что ему нужно делать.

Очень сильно сыграл выбранный темп. Я думаю, что если бы бой продолжился в таком темпе, то Франсис мог бы выиграть и по итогам 5 раундов. Ключевой момент — это когда Стипе не смог его перевести. Не поверишь, как после этого тейкдауна начал разрываться мой телефон — все знакомые борцы писали мне сообщения: «Все, бой закончен». Можно было увидеть, что когда Франсис делал спрол, он обвязал корпус Стипе руками и застыл. В первом бою при спролах он точно так же обхватывал его корпус, ждал и в итоге Стипе его переводил. Здесь у Франсиса что-то щелкнуло, он понял, что руки с корпуса надо снимать, накрывать голову соперника бедрами и убирать ноги назад. Он очень четко провел спрол.

Во втором раунде Стипе пошел агрессивнее вперед по просьбе тренеров и это создало большие риски. В моменте с нокаутом Стипе поймал его своим лучшим ударом — этим правым кроссом на отступлении назад, когда соперник проваливается, но затем переоценил ущерб. Он подумал, что потряс Нганну, и действительно, глаза Франсиса приоткрылись от силы удары, но он не был потрясен прям очень сильно. Когда у тебя такой опыт, как у Стипе — ты бросаешься вперед после таких ударов только наверняка — зная, что соперник потрясен и его нужно добить. Но Франсис не был потрясен так, как это предполагал Стипе.

Честно говоря, я помню, когда увидел Франсиса на его первом взвешивании. Я тогда сказал в шутку: «Этот парень уничтожит весь мир». Я всегда верил в него. Не было ли у меня во время боя желания вернуться и самому подраться? Нет, я реалист. Я готов был продолжать, только если бы мне по-прежнему давали титульники. А так — последние 11 боев я дрался за титул, и теперь становиться далеко в очередь? Я к этому не готов», — сказал Кормье на Шоу Ариэля Хельвани.

Нганну нокаутировал Миочича во 2-м раунде в главном событии вечера UFC 260.