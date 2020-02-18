Эдуард Вартанян проведет бой с Венером Галиевым

Российские бойцы Эдуард Вартанян и Венер Галиев проведут бой 3 апреля на турнире АСА 107, сообщает пресс-служба АСА. Бой пройдет в легком весе (до 70,3 кг).

— Бывший боец UFC американец Дезмонд Грин не сможет прибыть в Россию и провести бой на ACA 107 против Эдуарда Вартаняна. Грин ожидает судебного разбирательства у себя на родине за нарушение условий досрочного освобождения по делу от 18 августа 2018 года. В связи с чем было принято решение поменять соперника Вартаняну, — сообщили в пресс-службе ACA.

?На счету 28-летнего Вартаняна 20 побед и 4 поражения в ММА. У 44-летнего Галиева — 33 победы и 11 поражений.