Эдсон Барбоза перешел в полулегкий вес

Боец UFC Эдсон Барбоза перешел из легкого в полулегкий дивизион. Об этом сообщил менеджер бразильца Алекс Дэвис.

— Мне больше нравится, когда парни переходят в более тяжелую весовую категорию, как например Тиагу Сантос, ставший более успешным в полутяжелом весе, но не в случае Эдсона, которому труднее набирать вес, чем его сбрасывать, — цитирует менеджера MMA Junkie.

В последний раз Барбоза дрался в начале сентября на UFC 242, где проиграл раздельным решением судей Полу Фелдеру. 33-летний Барбоза в своих последних пяти поединках одержал лишь одну победу.