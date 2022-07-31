Тренер Павловича оценил шансы Анкалаева получить титульный бой

Артем Бэра, тренер российского тяжеловеса Сергея Павловича, поделился мнением о том, что Магомед Анкалаев заслуживает титульный бой.

Анкалаев победил Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

«Я думал, бой продлится чуть дольше. Но при каком-то ударе Смит повредил или сломал ногу. Во втором раунде он полез в борьбу, потому что не мог нормально двигаться. Но у Анкалаева с борьбой тоже все в порядке. Титульный бой? Думаю, Магомед без проблем может подраться за пояс», — приводит слова Бэра «РБ Спорт».

Анкалаев, одолев 34-летнего американца, одержал 9-ю победу подряд. Он превзошел рекорд Лиото Мачиды (26-11) по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе.