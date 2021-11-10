Тейшейру могут отстранить от боев на полгода

Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшера может быть отстранен от участия в боях на полгода. Как сообщает MixedMartialArts, 42-летний бразилец наказан по итогам турнира UFC 267. Боец получил травму плеча. По итогам МРТ наказание может быть отменено.

Тейшера во втором раунде удушающим приемом победил поляка Яна Блаховича. Бразилец стал новым чемпионом UFC.

На счету Тейшейры теперь 33 победы в 40 боях. Блахович потерпел 9-е поражение в 37 поединках.