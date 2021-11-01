Нурмагомедов: «Маски слетают, когда приходит время действовать. Дела прежде слов»

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился философской мыслью в Instagram.

«Маски слетают, когда приходит время действовать. Дела прежде слов», — написал Нурмагомедов.

24 октября 2020 года 33-летний боец объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе 29 побед в 29 боях в MMA.