Марлон Вера: «Готов подраться с Мерабом Двалишвили или Кори Сэндхагеном»

Боец легчайшего веса UFC Марлон Вера рассказал, кого видит своим следующим соперником.

«Я не из тех ребят, кто выиграл один бой и говорит: «Хочу теперь драться с Конором Макгрегором». Надо смотреть на вещи реально. Из свободных топов выше меня сейчас есть Мераб и Сэндхаген. Вот эти бои я готов принять хоть завтра. Мераб? Да, он борец, все бегают от него. Но я больше боюсь ребят вроде Энтони Джонсона. Который попадет тебе по лицу, и у тебя больше не будет расти щетина. Мераб — жесткий, но мы тут все жесткие», — сказал Вера на шоу The MMA Hour.

7 ноября Вера нокаутировал Фрэнки Эдгара на UFC 268 в Нью-Йорке. После этой победы эквадорец поднялся на 11-ю строчку рейтинга.