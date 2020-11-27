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Жесткий нокаут в титульном бою АСА. Джонсон вырубил Омельянчука

01:35

Американец Тони Джонсон стал новым чемпионом АСА в тяжелом весе, нокаутировав поляка Даниэля Омельянчука. Поединок прошел в Лодзи (Польша) на турнире АСА 114.

Джонсон отправил Омельянчука в нокдаун левым хуком, а затем добил. Бой был остановлен в первом раунде на отметке 1 минута и 9 секунд.

На счету 34-летнего американца 14 побед, 5 поражений и 1 ничья. У 38-летнего поляка 24 победы, 10 поражений и 1 ничья.

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