Жесткий нокаут в титульном бою АСА. Джонсон вырубил Омельянчука

Американец Тони Джонсон стал новым чемпионом АСА в тяжелом весе, нокаутировав поляка Даниэля Омельянчука. Поединок прошел в Лодзи (Польша) на турнире АСА 114.

Джонсон отправил Омельянчука в нокдаун левым хуком, а затем добил. Бой был остановлен в первом раунде на отметке 1 минута и 9 секунд.

На счету 34-летнего американца 14 побед, 5 поражений и 1 ничья. У 38-летнего поляка 24 победы, 10 поражений и 1 ничья.