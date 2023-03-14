Рафаэль Физиев: «В Таиланде борцы не хуже, чем в Дагестане. Петр Ян дошел до пояса именно там»

Топ-боец легкого веса UFC Рафаль Физиев поделился мнением о критике зале Tiger Muay Thai, где готовится Петр Ян и он сам.

— Сейчас много хейта на Таиланд, что это не лучшее место, чтобы готовиться к боям, что к таким поединкам надо ехать в Осетию и Дагестан, чтобы подготовиться к борцам. Чтобы ты ответил этим людям?

— Братан, ну блин... 200 человек — 200 мнений. Я слышал, что все на Тайгер начинают, вот, Тайгер-Майгер, Тайгер, Тайгер... Ну он, например, до пояса когда дошел, всех переехал, он же никуда не ездил? Ну что мы сейчас все форточку ищем? Что вот это за форточки: «Тайгер, Тайгер». Что за форточки? Здесь другие моменты. У тебя, бывает, в подготовке все идет идеально, а бывает, все неидеально идет. В Тайгере куча борцов. Куча борцов, которые не хуже тех, с которыми он бы в Дагестане работал. Иногда в Дагестан поедешь, там ребята сильные, молодые, горячие, могут травмировать тебя. Я по себе говорю, почему туда опасаюсь ехать? Потому что много горячих ребят будут хотеть меня побороть, показать себя. Этим самым возможно меня травмируют, подготовку хуже сделают. Я бы не сказал, что в Тайгере проблема, он же до пояса в Тайгере дошел.

— У тебя в дивизоне Ислам Махачев — феноменальный борец. Дариуш — борец. Царукян — борец. Гамрот — борец. К бою к кому-то из них ты бы не поехал в Дагестан или Осетию?

— Неа. Я бы не поехал. Я бы просто хороших борцов постарался бы вытянуть в свой лагерь, — сказал боец в интервью Sport24.

11 марта Ян проиграл Двалишвили единогласным решением на турнире UFC Las Vegas.