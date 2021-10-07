Американец Тимоти Джонсон дал прогноз на бой с Федором Емельяненко, который состоится 23 октября в Москве на турнире Bellator 269.

«Каким я представляю бой? Идеальный сценарий: я наношу левый оверхенд и заканчиваю бой за 20 секунд, — сказал Джонсон в интервью MMA Sucka. — Чем больше я буду находиться в клетке с ним, тем выше риск того, что со мной случится что-то плохое. Если оценивать трезво, то думаю, что бой завершится досрочно. Либо я выиграю у него досрочно, либо он у меня. Думаю, что где-то ко второму раунду все завершится».

На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений. У 45-летнего Емельяненко 39 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.