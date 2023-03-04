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4 марта, 23:00

Джонс — Ган: смотреть прямую трансляцию боя UFC

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Джон Джонс и Сирил Ган.
Фото Global Look Press

5 марта в Лас-Вегасе (США) американец Джон Джонс проведет бой за чемпионский пояс в тяжелом весе с французом Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 285. Их поединок начнется не ранее 08.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию боя Джонс — Ган можно будет в прямом эфире на канале matchtv.ru.

По результатам взвешивания, которое прошло 3 марта, Джонс оказался тяжелее Гана перед UFC 285 — 112,5 кг против 112,2 кг.

На счету 35-летнего Джонса в ММА — 26 побед, одно поражение и один был признан несостоявшимся. Американский боец по прозвищу «Кости» провел свой последний поединок 8 февраля 2020-го. Тогда он единогласным решением судей победил американца Доминика Рейеса на турнире UFC 247.

У 32-летнего Гана — 11 побед при одном поражении. 3 сентября 2022-го француз нокаутировал австралийца Тая Туивасу на турнире UFC Fight Night 209.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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