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Бо Никаль: «Ставьте свою задницу на то, что я заберу пояс и стану первым номером PFP»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боец Бо Никаль прокомментировал победу над Джейми Пикеттом на UFC 285.

«Я чувствую себя, как дома, я тренировался всю свою жизнь ради такого момента, чувствую, что я был рожден для этого. Я вышел сюда и показал доминацию. Вот, что я сделал.

Мне 27 лет, у меня уже 4-0. Я занимаюсь ММА всего полтора года и уже дерусь в номерном турнире UFC, это безумие. Я буду расти, буду доминировать, и можете ставить свою задницу на то, что я заберу этот пояс и стану первым номером PFP к тому моменту, как моя карьера будет на исходе".

Бо Никаль — базовый борец вольного стиля. В борьбе он стал чемпионом мира среди участников до 23 лет и трехкратным победителем NCAA Division I (самого престижного национального соревнования по борьбе в США).

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