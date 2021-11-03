Легендарный рефери Джон Маккарти высказался о скандальном судействе Вячеслава Киселева в поединке бразильца Элизеу Залески Дос Сантоса и француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 267 в Абу-Даби. По мнению Маккарти, Киселев не был готов обслуживать поединки такого уровня.

«Я просто сходил с ума. Я стоял у телевизора и кричал, — сказал Маккарти в интервью Unlocking the Cage with Jimmy Smith. — Послушайте, если бы он просто позволил бою продолжиться, это было бы понятно, хотя и неправильно. И это понятно исходя из того, что он испытывает давление и пытается не форсировать события, и он наблюдает за этим, думая, что выполняет свою работу, но не понимает, что разрушает карьеру этому парню. Поражение не уничтожит карьеру бойца, а вот избиение и ущерб — да».

Итогом боя стала победа Залески Дос Сантоса судейским решением по итогам трех раундов. Ожидалось, что Киселев обслужит поединок Магомеда Анкалаева и Волкана Оздемира, но после скандального судейства российского рефери отстранили от дальнейшей работы на турнире UFC 267.

«Дальше был тычок в глаз, — продолжил Маккарти. — То, как он поступил в этой ситуации, было абсолютно ужасно и неправильно по отношению к бойцу, которого избивали. Ты смотришь на него и думаешь: «Хватит, ты, должно быть, шутишь!». А затем был удар коленом, которое не попало в пах. Возможно, боец задел голенью область паха, но зачем снимать за это балл? Нет, удар коленом не был запрещенным. Затем в итоге ты смотришь на все, что он [рефери] сделал, и осознаешь, насколько он был потерян и насколько он был по уши в дерьме. Он не был готов судить подобные бои».