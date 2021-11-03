Харитонов рассказал о подготовке к бою с Мальдонадо

Российский боец Bellator Сергей Харитонов поделился ожиданиями от предстоящего боя с бразильцем Фабио Мальдонадо.

«После моего недавнего боя мне поступило предложение от организаторов выступить на этом турнире и подраться с Мальдонадо. Я сразу согласился, потому что нечего стоять, надо идти дальше. К бою подхожу в нормальной форме после качественной подготовки. Первый сбор я провел в горах, а второй, завершающий, в Краснодаре. Настрой у меня — победить и отстоять свой чемпионский пояс», — приводит слова Харитонова Metaratings.ru.

Поединок пройдет 6 ноября в рамках турнира PaRus FC в Дубае.

Ранее Харитонов проиграл французу Чейку Конго на турнире Bellator 265. Поединок завершился в конце второго раунда после удушающего приема.