Хабиб Нурмагомедов: «Хочу, чтобы Усман размазал Ковингтона, как в первый раз»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов желает победы Камару Усману в поединке против Колби Ковингтона.

«Брат (обратился к менеджеру Али Абдель-Азизу по видеосвязи — прим. СЭ), честно, я хочу, чтобы он просто размазал этого парня. Как он сделал это в первый раз. Вперед, Камару, вперед. Первый номер PFP, Нигерийский кошмар, африканская сила», — сказал Нурмагомедов в ходе выпуска UFC Embedded.