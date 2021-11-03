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Хабиб Нурмагомедов: «Хочу, чтобы Усман размазал Ковингтона, как в первый раз»

23:10
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов желает победы Камару Усману в поединке против Колби Ковингтона.

«Брат (обратился к менеджеру Али Абдель-Азизу по видеосвязи — прим. СЭ), честно, я хочу, чтобы он просто размазал этого парня. Как он сделал это в первый раз. Вперед, Камару, вперед. Первый номер PFP, Нигерийский кошмар, африканская сила», — сказал Нурмагомедов в ходе выпуска UFC Embedded.

Поединок Усмана и Ковингтона пройдет 6 ноября на UFC 268 в Абу-Даби. В первом бою в декабре 2019-го Усман победил нокаутом в 5-м раунде.

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Никита Горшенин все материалы автора
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