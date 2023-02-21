Джон Джонс назвал причину последних невзрачных выступлений в полутяжелом весе

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) заявил, что у него пропала мотивация выступать в полутяжелом весе.

«Я перестал так много изучать материал. Я стал просто с нетерпением ждать нового дня. Страх исчез — я не боялся этих парней, и к тому же я не был доволен своей зарплатой.

Я начал драться с такими парнями, как [Доминик] Рейес, который мечтал о бое со мной, наверное, еще с колледжа, и он был относительно неизвестен широкой публике. Я просто хотел большего. Я хотел снова нервничать. Я хотел снова испытывать страх. Я думаю, что страх полезен для здоровья, и сейчас я в таком положении. Тяжелый дивизион никогда не был таким страшным, и я рад, что нахожусь в самом центре событий», — сказал Джонс в интервью Sirius XM.

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.