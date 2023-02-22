Джон Джонс: «Я положу конец спорам о короле pound-for-pound»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) уверен, что после победы над Сирилом Ганом (11-1) он вновь станет первым номером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Pound-for-pound — это конкурс популярности, — сказал Джонс Sports Illustrated. — Он меняется, он изменяется. Я не выступал долгое время, и моя цель — вернуться и напомнить всем, кто я есть, и положить конец этим разговорам о [короле pound-for-pound]».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.