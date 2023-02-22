Боец Bellator провалил допинг-тест и выбыл из Гран-при в легком весе

Пятый номер рейтинга Bellator в легком весе Сидни Аутлоу (16-5) показал положительный результат на три запрещенных вещества во внесоревновательном допинг-тесте, проведенном Департаментом атлетического регулирования, сообщает ESPN.

По словам директора департамента Майка Маззулли, тест Аутлоу дал положительный результат на остарин, GW-501516 и анастрозол, запрещенные кодексом Всемирного антидопингового агентства.

Из-за положительного теста Аутлоу был отстранен минимум на шесть месяцев до получения результатов будущих тестов, сказал Маззулли. Аутлоу был снят с предстоящего Гран-при Bellator в легком весе, его заменит бывший чемпион Брент Примус (11-3), сообщили ESPN представители промоушена.

Примус будет драться с Мансуром Барнауи (20-4) в четвертьфинале турнира Bellator в легком весе 12 мая в Париже, сообщили официальные лица.