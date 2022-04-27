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Сегодня, 02:44

Али Абдель-Азиз раскритиковал Канело Альвареса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Камару Усмана (20-1), раскритиковал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1).

«Канело» — чистый цыпленок, он сражается с парнями, у которых по 5000 подписчиков в соцсетях, и эти парни никогда ничего не сделают для его наследия. Теперь я понимаю, почему он не хочет проигрывать кому-то вроде Усмана, это стиль цыпленка: нет риска — нет награды», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Альварес подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.

Али Абдель-Азиз
Камару Усман
Сауль Альварес
ММА
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