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Джон Джонс признался в вождении в нетрезвом виде

01:58

Американский боец ММА Джон Джонс признан в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и небрежном использовании огнестрельного оружия, сообщает TMZ. 32-летний американец согласился на испытательный срок в течение 1 года, заключив сделку с полицией. Также ему предстоит провести 96 часов в программе общественного заключения, которая будет напоминать домашний арест.

Джонс является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 28 боев и 26 побед при одной ничьей, один бой признан несостоявшимся.

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