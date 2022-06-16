Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:02

Бывший боец UFC Грег Харди подписал контракт с кулачной лигой Bare Knuckle FC

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

33-летний экс-боец UFC в тяжелом весе и экс-футболист НФЛ Грег Харди (7-5) заключил сделку с ведущей кулачной лигой мира Bare Knuckle FC. Об этом сообщил информационный портал Sherdog.

«Я вернулся и готов нокаутировать каждого в самом крутом промоушене, — приводит слова Харди Sherdog. — Все в курсе, что я нокаутирую людей, и я готов делать это в Bare Knuckle FC. Мне не терпится снять перчатки и подраться».

Харди расстался с UFC после третьего поражения подряд. 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США, он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Сергею Спиваку (14-3).

ММА
0
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Звезда ММА Владимир Минеев сыграл главную роль в фильме. Стоит ли идти на его «Бультерьера»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тагир Уланбеков снялся с боя, запланированного на 26 июня на UFC Fight Night
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости