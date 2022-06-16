Бывший боец UFC Грег Харди подписал контракт с кулачной лигой Bare Knuckle FC

33-летний экс-боец UFC в тяжелом весе и экс-футболист НФЛ Грег Харди (7-5) заключил сделку с ведущей кулачной лигой мира Bare Knuckle FC. Об этом сообщил информационный портал Sherdog.

«Я вернулся и готов нокаутировать каждого в самом крутом промоушене, — приводит слова Харди Sherdog. — Все в курсе, что я нокаутирую людей, и я готов делать это в Bare Knuckle FC. Мне не терпится снять перчатки и подраться».

Харди расстался с UFC после третьего поражения подряд. 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США, он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Сергею Спиваку (14-3).