Джон Джонс пообещал стать чемпионом UFC в тяжелом весе

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс пообещал в скором времени стать чемпионом лиги в тяжелой весовой категории. Об этом 33-летний американец написал в Twitter после поражения Даниэля Кормье от Стипе Миочича.

«Титул тяжелого веса, увидимся очень скоро. Это захватывающе. По некоторым причинам эти тяжеловесы не кажутся для меня слишком большими. Я слишком быстр и смогу уйти от правой Миочича. Когда придет время, я буду очень силен и полон энергии. Скоро, очень скоро меня будут считать самым жестким парнем на планете», — написал Джонс.

Напомним, в прошлом 33-летний Джонс дважды бился с 41-летним Кормье в полутяжелом весе. В обоих случаях он одержал победы, но позже один бой был признан несостоявшимся, так как Джон провалил допинг-тест.