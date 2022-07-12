Бразильский тренер по джиу-джитсу не верит, что Оливейра победит Махачева сабмишном

Владелец зала Bay Area Леандро Виейра, который работал с Хабибом Нурмагомедовым (29-0) и Исламом Махачевым (22-1) в зале АКА, сомневается, что Чарльз Оливейра (33-8) сможет что-то противопоставить Махачеву в партере.

«Я всегда говорил, что если Хабиб и Ислам выступят на ADCC Submission Wrestling World Championship, то их выступления удивят многих, — приводит слова Виейры Sherdog. — В грэпплинге они очень хороши как в атаке, так и в защите. Если Махачев чувствует опасность, он отпускает колено и встает. Я просто не могу себе представить, чтобы он, в отличие от других, боялся бороться с Оливейрой. Если Чарльз побьет Махачева, то я уверен, что Хабиб вернется, чтобы отомстить за него».

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.