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Джон Джонс отреагировал на победу Нганну над Миочичем

07:45

Камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде в главном событии шоу UFC 260.

Следующим возможным претендентом на пояс станет самый успешный полутяжеловес в истории UFC американец Джон Джонс, который поднимается в весе.

Джонс уже успел отреагировать на победу новоиспеченного чемпиона.

«Покажите мне деньги», — написал Джонс в Twitter.

На счету 33-летнего Джонса 26 побед и 1 поражение в ММА.

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