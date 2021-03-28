Джон Джонс отреагировал на победу Нганну над Миочичем

Камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде в главном событии шоу UFC 260.

Следующим возможным претендентом на пояс станет самый успешный полутяжеловес в истории UFC американец Джон Джонс, который поднимается в весе.

Джонс уже успел отреагировать на победу новоиспеченного чемпиона.

«Покажите мне деньги», — написал Джонс в Twitter.

Show me the money — BONY (@JonnyBones) March 28, 2021

На счету 33-летнего Джонса 26 побед и 1 поражение в ММА.