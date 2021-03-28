Джон Джонс отреагировал на победу Нганну над Миочичем
07:45
Камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде в главном событии шоу UFC 260.
Следующим возможным претендентом на пояс станет самый успешный полутяжеловес в истории UFC американец Джон Джонс, который поднимается в весе.
Джонс уже успел отреагировать на победу новоиспеченного чемпиона.
«Покажите мне деньги», — написал Джонс в Twitter.
Show me the money— BONY (@JonnyBones) March 28, 2021
На счету 33-летнего Джонса 26 побед и 1 поражение в ММА.
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