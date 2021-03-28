Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе

Боец Фрэнсис Нганну в главном поединке UFC 260 победил чемпиона в тяжелом весе американца Стипе Миочича.

Поединок завершился во втором раунде после того, как Нганну отправил Миочича в нокаут.

В первом поединке в январе 2018-го победил Миочич единогласным решением.

На счету 34-летнего Нганну 16 побед и 3 поражения, у 38-летнег Миочича 20 побед и 4 поражения.