Джон Джонс опустился на четвертое место в общем рейтинге UFC
15:24
Бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории американец Джон Джонс опустился на четвертую строчку в общем рейтинге промоушена.
На вторую позицию поднялся австралиец Александр Волкановски.
На третьем месте расположился новозеландец Исраэль Адесанья.
Лидером рейтинга P4P остается чемпион полусредней весовой категории американец Камару Усман.
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