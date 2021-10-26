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Джон Джонс опустился на четвертое место в общем рейтинге UFC

15:24
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Бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории американец Джон Джонс опустился на четвертую строчку в общем рейтинге промоушена.

На вторую позицию поднялся австралиец Александр Волкановски.

На третьем месте расположился новозеландец Исраэль Адесанья.

Лидером рейтинга P4P остается чемпион полусредней весовой категории американец Камару Усман.

Дополнительная информация:

https://ru.ufc.com/rankings

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