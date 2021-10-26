Петр Ян прибыл на бойцовский остров в Абу-Даби, где проведет бой с Сандхагеном

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян приехал на бойцовский остров в Абу-Даби, где пройдет его бой с американцем Кори Сандхагеном.

«Приехал в нормальном, хорошем настроении, — сказал Ян представителям СМИ, включая «СЭ». — Это спокойствие, агрессия или азарт? Все в совокупности. Нахожусь в нужное время в нужном месте».

Ян и Сандхаген встретятся в со-главном событии турнира UFC 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби. Главные бои турнира покажет РЕН ТВ.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сандхагена 14 побед и 3 поражения.