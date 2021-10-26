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Петр Ян прибыл на бойцовский остров в Абу-Даби, где проведет бой с Сандхагеном

14:19
Петр Ян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Петр Ян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян приехал на бойцовский остров в Абу-Даби, где пройдет его бой с американцем Кори Сандхагеном.

«Приехал в нормальном, хорошем настроении, — сказал Ян представителям СМИ, включая «СЭ». — Это спокойствие, агрессия или азарт? Все в совокупности. Нахожусь в нужное время в нужном месте».

Публикация от Ушатайка (@ushatayka_tm)

Ян и Сандхаген встретятся в со-главном событии турнира UFC 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби. Главные бои турнира покажет РЕН ТВ.

На счету Яна 15 побед и 2 поражения. У Сандхагена 14 побед и 3 поражения.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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