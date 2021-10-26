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Актер Маклаков уверен, что Ян победит Сандхагена

16:19
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Заслуженный артист России Алексей Маклаков поделился ожиданиями от предстоящего поединка российского бойца ММА Петра Яна с Кори Сандхагеном.

«Результаты, исходы? Петр Ян. Безоговорочно. Ну, потому что, мне кажется, это один из легендарных бойцов, у которого есть все: и техника, и удар, а самое главное — то «айкью», которое необходимо именно в таких боях», — приводит слова Маклакова «РЕН ТВ».

Ян и Сандхаген встретятся в со-главном событии турнира UFC 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби.

Телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/895685-akter-maklakov-verit-v-pobedu-iana-nad-sendkhagenom-na-ufc-267

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Екатерина Савостина все материалы автора
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