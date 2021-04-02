Джон Джонс намекнул, что UFC утвердил его бой с Нганну

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс намекнул, что промоушен утвердил его поединок с чемпионом организации в тяжелом весе Франсисом Нганну.

«Только что прекрасно пообедал и пообщался с Даной Уайтом. Мы, наконец, пришли к соглашению. Дата будет объявлена скоро», — написал у себя в Twitter Джонс.

I just had a great dinner and the best conversation I've had with Dana and a very long time, we got the deal done. Date to be announced soon — BONY (@JonnyBones) April 2, 2021

33-летний Джонс провел последний поединок в феврале прошлого года, победив единогласным решением Доминика Рейеса. Джонс — самый молодой чемпион в истории UFC, он завоевал титул в марте 2011-го в возрасте 23 лет.

В период с 2011 по 2020-го Джонс выиграл 15 титульных боев и провел 11 защит титула. 31 марта он рассказал о переговорах по поводу поединка с Франсисом Нганну.

Нганну завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе 28 марта, победив Стипе Миочича. У 34-летнего камерунца 16 побед и 3 поражения.