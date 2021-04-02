Осетинский боец ММА рассказал, как провел один раунд поединка с оторванным пальцем

Осетинский боец ММА Хетаг Плиев, выступающий под флагом Канады, рассказал, как провел один раунд поединка против Девина Гудэйла в организации Cage Fury MMA с оторванным пальцем.

«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошел обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке. После раунда все увидели, что пальца нет на месте, приняли решение остановить бой. Меня сразу же повезли в больницу, пришили палец обратно. Он фактически держался на одной коже. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры, надеюсь, что все будет в порядке», — приводит ТАСС слова Плиева.

37-летний Плиев проводил седьмой профессиональный поединок в карьере. На его счету 5 побед и 2 поражения.