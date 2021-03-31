UFC предлагает Джонсу 8-10 миллионов долларов за бой с Нганну

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о переговорах с промоушеном о бое против чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну.

«Несколько дней назад у меня был короткий созвон с юристом UFC Хантером. Я дал понять мою позицию — все, что в районе $ 8-10 млн за бой я считаю недостаточным для боя такой величины. Пока это все, что мы обсуждали с UFC. На моей памяти это первый такой бой, который хочет посмотреть столько людей. Когда бы я не открывал свою почту, всегда кто-то спрашивает об этом бое.

Годами я дрался, несмотря на сотрясения мозга, травмы, операции, получая до 30 лет примерно по $ 2 млн за бой. Уверен, что мне тотально недоплачивали. Стоило мне написать «Покажите мне деньги», как это сразу же разозлило босса. Уверен, если бы такое затвитил Конор, ему бы устроили ночь виски. Мы очень многим рискуем. Недавно я общался с бойцом, который не помнит, сколько ему лет.

Я чувствую, что этот бой будет монументален. Представьте, что я побеждаю Франсиса в моем первом же бою в тяжах — это будет нечто экстраординарным. Али — Форман только под эгидой UFС. Дерек уже сообщил, что готов драться за 8 млн с Нганну? Ну так еще бы, у Дерека нет 15 побед в титульных боях. Его бой с Нганну был одним из скучнейших в истории", — написал Джонс в твиттере.

Джонс провел последний поединок в феврале прошлого года, победив единогласным решением Доминика Рейеса. Джонс — самый молодой чемпион в истории UFC, он завоевал титул в марте 2011-го в возрасте 23 лет.

В период с 2011 по 2020-го Джонс выиграл 15 титульных боев, провел 11 защит титула.