Троюродный брат Хабиба рассказал о тренировке с Чимаевым
13:46
Российский боец ММА, троюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Усман Нурмагомедов рассказал о тренировках с Хамзатом Чимаевым в преддверии дебюта в Bellator.
«Да, мы тренировались. Не было такого, что у нас был прямо спарринг. Я чуть разогревался, раскидались чуть. Он очень перспективный парень. У него сейчас проблемы со здоровьем. Надеюсь, что он себя покажет еще», — приводит ТАСС слова Нурмагомедова.
2 марта Чимаев заявлял, что может завершить карьеру из-за осложнений, возникших на фоне коронавируса. 23 марта шведский боец чеченского происхождения объявил, что продолжит выступления.
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