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Сегодня, 17:30

Джоджуа заявила, что проведет поединок этим летом

Алина Савинова
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Бывший боец UFC Лиана Джоджуа рассказала, что в ближайшее время она определится с тем, где продолжит карьеру.

«У меня сейчас есть несколько предложений. Думаю, какое из них принять. Этим летом я точно подерусь. Но пока неизвестно, где и с кем. Лига не выбрана. Тем не менее, я вернусь летом. У меня есть предложения из России, но из других стран есть более интересные варианты. Именно к ним я склоняюсь. Будем изучать, какое предложение лучше, где комфортнее выступать. Там и подеремся», — цитирует Джоджуа Metaratings.ru.

Последний поединок Джоджуа провела против россиянки Дарьи Железняковой в мае 2022 года на турнире Ares FC 6. В этом противостоянии она уступила своей сопернице единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/dzhodzhua-etim-letom-tochno-poderus-247403/
Лиана Джоджуа
ММА
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