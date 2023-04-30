Дудакова — о мате Алексеевой в послематчевом интервью: «Надеюсь, что у нее просто такой образ»

Российский боец UFC Виктория Дудакова оценила победу соотечественницы Ирины Алексеевой в бою со швейцаркой Стефани Эггер.

«Хороший рычаг колена, Ирина — молодец. По сути она ничего не показала, победила в первом раунде, посмотрим, как она дальше пойдет. Ударки у нее какой-то особой нет, но, я думаю, за счет самбо победы у Ирины будут. Если будет показывать такие же яркие бои, то, наверное, у нее будут шансы попасть в топ-10 и в топ-5 рейтинга дивизиона. А что касается ее интервью после боя, надеюсь, что у нее просто такой образ, чтобы привлечь побольше людей к своей персоне. Надеюсь, что на самом деле она не такая. В любом случае, ее запомнили. Черный пиар — это тоже пиар», — цитирует Дудакову Metaratings.ru.

Алексеева победила Эггер на турнире UFC Fight Night 223. Это был дебютный поединок 32-летней россиянки в UFC. Алексеева отпраздновала победу походкой Конора Макгрегора, а в послематчевом интервью употребила нецензурные и жаргонные слова.