Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Джоджуа уступила Море на турнире UFC 242 и расплакалась после боя

20:20
Теги:

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа потерпела поражение в дебютном поединке под эгидой UFC, уступив канадской спортсменке Саре Морас на турнире UFC 242.

Спортсменка проиграла техническим нокаутом в третьем раунде боя. После завершения поединка Джоджуа расплакалась.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир