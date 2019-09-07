Джоджуа уступила Море на турнире UFC 242 и расплакалась после боя
20:20
Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа потерпела поражение в дебютном поединке под эгидой UFC, уступив канадской спортсменке Саре Морас на турнире UFC 242.
Спортсменка проиграла техническим нокаутом в третьем раунде боя. После завершения поединка Джоджуа расплакалась.
Лиана Джоджуа плачет после поражения. Это был её дебютный бой в UFC. #UFC242 pic.twitter.com/Xc0hddk1tt— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 7, 2019