Джо Роган просит Франсиса Нганну вернуться в UFC

Комментатор UFC Джо Роган считает, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) мог бы заработать денег в боксе, а затем вернуться в UFC.

«Было бы идеально, если бы Нганну провел какой-нибудь боксерский бой за большие деньги, в то время как Джон Джонс и Сирил Ган провели бы между собой поединок, — сказал Роган на The Joe Rogan Experience. — Кто-то из них становится чемпионом UFC, и тут возвращается Франсис. Он вполне может вернуться. Франсис, если ты меня слушаешь, пожалуйста, не подписывай эксклюзивный контракт.

Я просто хочу, чтобы он получил большой чек... UFC предложила ему больше денег, чем любому другому тяжеловесу, но я думаю, что камнем преткновения стало то, что он хочет иметь возможность заниматься боксом. Он сказал: «Конор Макгрегор провел боксерский матч, почему я не могу сделать это?» Конор заработал 100 миллионов долларов на бое с Флойдом Мейвезером".