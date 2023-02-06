Дана Уайт: «Бой Махачева и Волкановски может установить рекорд по количеству продаж платных трансляций»
Дана Уайт заявил, что бой Махачева и Волкановски может установить рекорд по количеству продаж платных трансляций
Глава UFC Дана Уайт сообщил, что турнир UFC 284 может переплюнуть по продажам самый продаваемый турнир в истории — UFC 229, в главном бою которого дрались Хабиб Нурмагомедов (29-0) и Конор Макгрегор (22-6).
«Я не думаю, что у нас когда-нибудь дрался первый номер рейтинга вне зависимости от категории со вторым, — отметил Уайт на пресс-конференции. — Это бой двух монстров, и, знаете, этот поединок будут смотреть много зрителей. Предварительные покупки трансляций уже побили прошлые турниры на «Мэдисон-сквер-гарден» и, возможно, этот турнир побьет рекорд платных трансляций в Австралии и Новой Зеландии, или даже рекорд UFC, который был установлен Конором. Все выглядит так, будто он побьет и этот рекорд. Повторюсь, это бой двух монстров».
На UFC 284 сойдутся чемпион в легком весе Ислам Махачев (23-1) и чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-1). Турнир пройдет 11 февраля в Перте, Австралия.
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