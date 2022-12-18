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Сегодня, 11:40

Джо Роган назвал Конора «исключительным человеком»

Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган заявил, что-то, что сделал Конор Макгрегор (22-6) в бою с Жозе Альдо (31-8), делает его «исключительным человеком».

«Тот, кто проделывает такое под таким давлением, — это исключительный человек, — приводит слова Рогана издание BJ Penn. — Лишь немногие за всю историю могли сделать то же, что сделал он на глазах у огромной толпы. Он месяцами издевался над Альдо, а затем вышел и победил. Он стоял перед Альдо и говорил: «Давай, погнали». Он не был расслаблен. Он управлял своим разумом. У него было все — уверенность, подготовка, интеллект».

Макгрегор победил Альдо в декабре 2015-го, нокаутировав за 13 секунд боя.

Конор Макгрегор
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