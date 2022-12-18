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Сегодня, 11:10

Конор Макгрегор допустил, что может баллотироваться на пост президента Ирландии

Давид Хачатрян
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) подтвердил, что в будущем он может выдвинуться на пост президента Ирландии.

«Я могу баллотироваться на пост президента. Я все еще слишком молод. Когда-нибудь в будущем я мог бы посвятить себя этому делу. Знайте это», — написал Макгрегор в соцсетях.

На пост президента Ирландии может быть избран гражданин Ирландии, достигший возраста 35 лет. Макгрегору сейчас 34 года.

Конор Макгрегор
ММА
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