Конор Макгрегор допустил, что может баллотироваться на пост президента Ирландии

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) подтвердил, что в будущем он может выдвинуться на пост президента Ирландии.

«Я могу баллотироваться на пост президента. Я все еще слишком молод. Когда-нибудь в будущем я мог бы посвятить себя этому делу. Знайте это», — написал Макгрегор в соцсетях.

На пост президента Ирландии может быть избран гражданин Ирландии, достигший возраста 35 лет. Макгрегору сейчас 34 года.